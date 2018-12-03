القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:33 م

موعد حفل توزيع الكرة الذهبية .. مشاهدة حفل توزيع جوائز الفيفا الكرة الذهبية

موعد حفل توزيع الكرة الذهبية .. مشاهدة حفل توزيع جوائز الفيفا الكرة الذهبية

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موعد حفل توزيع الكرة الذهبية .. مشاهدة حفل توزيع جوائز الفيفا الكرة الذهبية

تابع عبر موقع "الدستور" التغطية والبث الحي والمباشر لحفل مجلة "فرانس فوتبول" وجوائز البالون دور "الكرة الذهبية".

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