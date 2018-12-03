الباز: تقرير التضامن عن مخالفات 57357 لم يحترم عقول الناس وأطالب الرئاسة بمراجعته

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التقرير الصادر عن لجنة وزارة التضامن الاجتماعي لم يحترم عقول المواطن والإعلام.





وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن التقرير يقول إنه تم الرجوع إلى كل المستندات وتبين أنه لا توجد مخالفات بالمستشفى، متسائلا: "هل رجعت اللجنة للمستندات التي قدمها الكابتن أسامة داوود، هل استمعت للكاتب وحيد حامد وعرفت ما لديه عن المستشفى وإدارتها أم أنها اكتفت بمستندات شريف والنجا".





وواصل الباز، "أنا أطالب رئاسة الجمهورية بمراجعة عمل لجنة وزارة التضامن بشان مخالفات مستشفى 57357، فنحن لا نتهم أحد باللجنة، ولكن عمل اللجنة لم يسر الشكل الصحيح".



