ثقافة بورسعيد تواصل فعاليات مؤتمر قضايا ومشكلات ذوي الإعاقة

عقدت الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات مؤتمر "قضايا ومشكلات ذوى الإعاقة بين الواقع والمأمول"، المنعقد اليوم بقصر ثقافة بورسعيد، والتى تحدث فيها الدكتور عادل عبدالله عميد كلية علوم الإعاقة بالزقازيق، عن الرؤية المستقبلية لذوى الاحتياجات الخاصة.



كما أقيمت الجلسة البحثية الثانية التى تحدث فيها الدكتور معتز فؤاد، عن فعالية اليقظة العقلية فى خفض بعض أعراض الفصام لدى الشباب.



كما تحدث الدكتور عبدالعزيز عبدالغني، عن فعالية برنامج التدخل المبكر لتنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال ذارعى القوقعة الإليكترونية، واختتمت الجلسة ببحث الدكتور وائل كامل حول فعاليات استخدام بعض ألعاب الكمبيوتر فى تنمية الإنتباه البصرى لدى الأطفال ذوى الإعاقة السمعية.



أعقبها الجلسة البحثية الثالثة التى تحدث فيها الدكتور جبر محمد جبر، الدكتورة منى صبرى وتناولت أبحاث مشكلات الأطفال ذوى الإعاقة الفكرية من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية للدكتورة هند محمد كراوية، وتأثير الضغوط الحياتية على المكفوفين فى ضوء الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية للدكتورة غادة على العزبى، وفعالية ممارسة التربية الفنية فى خفض بعض اضطرابات السلوك لدى ذوي الإعاقة العقلية للدكتور وليد فتحى والدكتور سامح أمين.



وفى نفس اليوم، عقدت الجلسة البحثية الرابعة والأخيرة بحضور الدكتور مهدى القصاص رئيس المؤتمر وتناولت الجلسة بحث مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين بين الواقع والمأمول لحسن درة، حيث بحث دور الفن فى تحسين بعض المهارات الحياتية السلوكية لدى ذوى الإعاقة، للدكتورة بانسية محمد الأدهم، واختتمت الجلسة ببحث حول مسرح الإحتياجات الخاصة بين الواقع والطموحات للمخرج إبراهيم فهمى.



كما أقيم على هامش المؤتمر معرض المنتجات والمشغولات الفنية للجمعيات المشاركة فى المؤتمر بالقصر.