الباز: تقرير التضامن عن مخالفات 57357 مطعون في صحته

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التقرير الذي صدر عن اللجنة المشكلة من وزاررة التضامن الاجتماعي بشأن مستشفى 57357، هو تقرير يجب الطعن فيه وفي صحته.





وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اللجنة ارتكبت خطأ إجرائيا كبيرا أثناء عملها وهو ما أشار إليه في البرنامج في حلقات سابقة ولكن اللجنة لم تنتبه له، مشيرا إلى أن هذا الخطأ هو أن اللجنة مارست عملها والمتهم في المخالفات ممثلا في الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى، مازال في منصبه ويمارس عمله وهو ما ينسف عمل اللجنة على الإطلاق.

وتابع:"كيف يترك المتهم في عمله، وتحت يده كل المستندات التي يمكن أن تدينه، وبعد ذلك نسلم بصحة التقرير الصادر عن اللجنة".



