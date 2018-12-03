سويسرا تصطدم بالبرتغال وإنجلترا تواجه هولندا في قبل نهائي دوري الأمم

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الاثنين، في العاصمة الأيرلندية دبلن، المنتخب البرتغالي صاحب الضيافة في مواجهة نظيره السويسري، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين المنتخبين الإنجليزي والهولندي.



ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا نظيره السويسري في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في الخامس من يونيو 2019، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت والذي وصل إلى المربع الذهبي بمونديال روسيا 2018، نظيره الهولندي في السادس من

الشهر نفسه.



ويتمتع المنتخب الهولندي بثقة هائلة بعد أن أطاح بالمنتخبين الفرنسي بطل العالم والألماني، في دور المجموعات بدوري الأمم.



وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في التاسع من يونيو، وستجرى المنافسات بمدينتي بورتو وجيمارايش البرتغاليتين.

وقال فيرنادو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم "إنها فرصة هائلة، أعتقد أن لدينا فرصة لتسجيل لحظات رائعة، أحاسيس رائعة".



وتعود المباريات النهائية للبطولات الكبرى إلى البرتغال للمرة الأولى منذ عام 2004 عندما تاهل المنتخب البرتغالي لكأس الأمم الأوروبية قبل الخسارة أمام اليونان.



وأشار جوميز: "بيئة رائعة، مثلما شاهدناها في 2004، واثق من أنها ستكون بطولة مذهلة، وفي أجواء رائعة".