"بكرة أحلى" في الهناجر: بهجة الافتتاح

افتتح د.فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الاثنين، بمسرح مركز الهناجر للفنون، فعاليات الدورة السادسة من ملتقي "بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة الذي ينظمه قطاع الصندوق ويستمر حتى 6 ديسمبر الجاري.



وقال عبد الوهاب إن الملتقي أصبح جزءًا من الأمل والأحلام لدينا جميعا، مضيفًا أنه يتمني أن يتماسك الجميع بالقوة والصبر مثل أصحاب القدرات الخاصة، موجّهًا الشكر لكل القائمين على الملتقي وقطاعات وزارة الثقافة التي شاركت في الملتقي.



وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض فن تشكيلي بقاعة آدم حنين للفنون،تضمنت 150 عمل فني، أعقبه حفل الإفتتاح، الذى شارك فيه فريق تنمية المواهب بدار الأوبرا، بمجموعة أغانى منها: يا حبيبتي يا مصر، قمر سيدنا النبي غناء عبد الرحمن محمد، تنورة صوفية أداء عمرو أحمد علاء من مدرسة جمال ماضي ابو العزايم، أعقبه عزف بيانو لمريم محسن عبد الناصر، ثم غنت جودي محسن عبد الناصر بولا بولا من مؤسسة أولادنا، وأعقب ذلك القاء شعر الهام بنت علي الحارثي" السعودية"، حمود بن حمد بن عبد الله "عمان"، كما غنت حورية حجوبي " المغرب" القلب يعشق كل جميل وصاحبها بالعزف علي العود مؤمن عيسي، وقدم عبد الرحمن أحمد أغنية راب من تأليفه، وقدم استعراض غنائي لفرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، كما غنت هديل ماجد من مؤسسة اولادنا ودارت الأيام، وفي النهاية الحفل قدمت مدرسة مصر للغات أوبريت رمضان كريم.



أخرج عرض الإفتتاح الفنانة وفاء الحكيم، ديكور محمد هاشم، كلمات الاستعراض اهداء بلال امام، الحان أحمد الناصر، مساعد اخراج أحمد الدسوقي، مخرج منفذ عمرو عصام.



ضمت لجان التحكيم والمشاهدة كل من: وفاء الحكيم، سامح مجاهد، أشرف فؤاد (لجنة الإستعراض والمسرح)، الدكتور محمد علاء محمد فتحي، الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتور سحر السيد أمين (لجنة الغناء الفردي والجماعي والعزف الفردي)، الدكتورعبلة حنفي عثمان، الدكتور محمد صلاح الدين البيومي، الدكتور نيفين فرغلي بيومي(لجنة الفنون التشكيلية)، ولجنة الأدب والشعر الشاعر احمد سويلم، الدكتور تامر محمد فايز، الشاعر رجب الصاوي.



يأتي الملتقي انطلاقا من إعلان الرئيس السيسي باعتبار 2018 عامًا لذوي الاحتياجات، وفي إطار دور قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم ذوي القدرات الخاصة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، وتعتبر الدورة السادسة من الملتقي هي الدورة العربية الأولي، والتي تاتي بمشاركة عدد من الدول العربية منها السعودية، سلطنة عمان، المغرب، ليبيا بالإضافة الي مصر، في مجالات الفنون التشكيلية، المسرح، الآستعراض، الموسيقي والغناء، الشعر، القصة القصيرة.