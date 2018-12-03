محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة: الإهداء إلى الحُمر

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب هذا العام والمقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، بالشراكة مع فيرجن ميديا في حفل أقيم الليلة بالعاصمة لندن.



شارك فى التصويت نحو 366 ألف مصوت، حيث فاز مو بالجائزة الأكبر التي يتم منحها من جانب الجماهير، متفوقًا على رحيم سترلينج وفيرجيل فان ديك وهاري ماجواير وسيريجو أجويرو.



وبات محمد صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يتوج بالجائزة في آخر ست سنوات.



وقال محمد صلاح عقب الفوز بالجائزة: "شكرًا للجميع على الجائزة، هي تعني الكثير بالنسبة لي لأنها تمنح بناء على تصويت الجماهير، عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، لكن في هذه المرة أود أيضًا أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع".



من جانبه قال كيفين ميلز، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "لا يوجد شك أن صلاح مر بعام رائع، وأهدافه جعلت العام لا يصدق، مساهمته في أداء ليفربول خلال الموسم الماضي لا تنسى. بجانب قدراته، اكتسب صلاح الإشادة من الجماهير بفضل شخصيته أيضًا، وهو الأمر الذي ظهر في تصويت المشاركين له".



أما جيف دودز المدير التنفيذي لشركة "فيرجين ميديا"، فعلق على فوز محمد صلاح بالجائزة، قائلًا: "نشارك الجماهير اهتمامهم بهذه الجوائز، وأنها تكون بمثابة الاحتفال بالأفضل في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه. تهانينا لكل الفائزين والمرشحين لهذا العام".