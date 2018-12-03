النيابة تعاين موقع مصرع شاب صدمته سيارة بالتجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، إلى موقع مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول.



تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث سير ومصرع شخص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطالب "محمد علاء علي" بالفرقة الأولى بالمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول.



وكشفت التحريات أنه حال عبور الطالب الطريق صدمته سيارة مسرعة وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

