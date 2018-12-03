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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:00 م

متظاهرون يقتحمون فندقًا بالبصرة أثناء مؤتمر صحفي لوزير عراقي

متظاهرون يقتحمون
وكالات
dostor.org/2421443

هاجم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الاثنين، مبنى فندق البصرة أثناء انعقاد مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.

واشتبك المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، مع عناصر أمنية في محيط الفندق الذي يقع وسط محافظة البصرة واستطاعوا اقتحام قاعة المؤتمر الصحفي وهم يهتفون بشعارات؛ للمطالبة بحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص عمل وتحسين واقع الخدمات في المحافظة.

وذكر شهود عيان أن نائب رئيس الوزراء واصل عقد مؤتمره الصحفي، والرد على أسئلة الصحفيين في قاعة الفراهيدي بالفندق.

وعلق المسئول العراقي على احتجاجات المواطنين، أنه من "حق المواطنين التعبير عن معاناتهم وتردي الأوضاع الخدمية، فضلا عن الإهمال في كافة نواحي الحياة".

وأوضح شهود العيان أن مجموعة من المتظاهرين حاولت منع موكب نائب رئيس الوزراء وزير المالية من الخروج من الفندق، لكن القوات أمنت له المكان، وغادر الفندق في الوقت الذي لايزال المتظاهرون يهتفون بشعارات داخل الفندق رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

يشار إلى أن البصرة شهدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، إلا أن بعضها شهد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

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