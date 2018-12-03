"مستقبل وطن" بالقليوبية يحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية، احتفالية ضخمة احتفالا باليوم العالمى لذوي الإعاقة في شبرا الخيمة.



حضر الاحتفال النائب عاطف ناصر - أمين المحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة والنواب وعدد كبير من أعضاء الحزب.



جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة بدأ من عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية.



يركز الاحتفال هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



وخصص حزب مستقبل وطن أمانة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة تقوم على رعايتهم والاهتمام بهم ودمجهم فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.