السيناريست وليد يوسف: نور الشريف أنقذني من اليأس

قال السيناريست وليد يوسف مؤلف مسلسل "الدالي"، إنه عمل صحفيا في روزاليوسف في التسعينات بعد تخرجه وقدومه من المنصورة وكان أول راتب له 80 جنيها، ولكنه كان يميل إلى كتابة الأعمال الفنية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد فترة من الكتابة وصل لمرحلة يأس، وقرر العودة للمنصورة مرة أخرى، وغادر القاهرة، ولكن الفنان نور الشريف اتصل به وطلب منه العودة للقاهرة، وزيارته.

وتابع: "روحت للفنان نور الشريف، وقالي رجت المنصورة ليه، وقلتله أنا يأست، وقالي خد 10 آلاف جنيه، وده عربون فيلم، ده طبعا أنقذني، وعدت للكتابة مرة أخرى".

وأوضح "يوسف"، أنه عرض على نور الشريف فكرة مسلسل "الدالي"، ولكنه كان معترض عليها في البداية، وبعد إلحاح منه، طلب منه كتابة حلقتين لقراءتهم، وبعدها أعجب بالفكرة وتم تنفيذها، ولاقت نجاحا كبيرا.

ولفت إلى أن الفنان الراحل نور الشريف تم ترشيحه لمسلسل رأفت الهجان بعد رفض عادل إمام قبل عرض السيناريو على محمود عبد العزيز.