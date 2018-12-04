بعد افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن معرض "إيديكس 2018"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الإثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وترصد"الدستور"، أبرز المعلومات عن معرض "إيديكس 2018":-



ويستمر المعرض حتى يوم 5 ديسمبر من العام الحالي، وينظم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بالتعاون مع مؤسسة "كلاريون" العالمية، والتى تعد أكبر منظمى المعارض العسكرية والأمنية فى العالم.



وشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الشركات بحوالي أكثر من 300 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن.



ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات العسكرية المشاركة فى الفعاليات، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، وسيوفر أفضل الفرص المتاحة للعارضين من الشركات المصرية والعالمية، بالإضافة إلى طرح أبرز ما يتم عرضه من الصناعات الدفاعية، وسيعقد المعرض مرة كل عامين.