الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن

أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تسفر محادثات سلام محتملة من أجل اليمن عن تحسن الأوضاع الإنسانية للمواطنين اليمنيين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، في تصريح اليوم الاثنين، إنه من المرحب به للغاية أن يكون هناك في المستقبل القريب محادثات سياسية تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.



وأعربت المتحدثة عن أملها فى إتخاذ قرارات أولية محفزة، منوهة إلى أنه يتعين أولا وقف إطلاق النار وإجراء تسهيلات إنسانية، مؤكدة أنه من الضروري أن يكون هناك محاولة جادة في إنهاء النزاع العسكري والتوصل إلى حل سياسي.