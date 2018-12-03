موسكو: ظهور كيانات موازية في سوريا يزعزع استقرار المنطقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين أن موسكو تدين الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء كيانات موازية على أراضي سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة.



وقال بيسكوف، خلال لقائه مع طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن لا نؤيد على الإطلاق الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء كيانات موازية على أراضي سوريا، لأنه من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك وحدة أراضي سوريا".



وأضاف بيسكوف: أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى زعزعة شاملة للاستقرار في المنطقة.



وبشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، قال بيسكوف إن الأمور تسير بصعوبة أكبر مما كان متوقعًا.



كانت موسكو أعربت عن قلقها أكثر من مرة إزاء الحضور الأمريكي بشمال سوريا، واتهمت واشنطن بإنشاء "أجهزة سلطة موازية" في المنطقة.