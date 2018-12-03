فيديو.. محمد الباز عن "محمود حسين": مغيب أو مخادع

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تصريحات محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية حول تنصل الجماعة من انتماء حسم ولواء الثورة لها، وزعمه أنهما تابعتان للدولة، قائلا: "العايبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك".

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن محمود حسين إما أنه رجل مغيب أو مخادع، مشيرا إلى أن الإخوان يصرون على الخداع والكذب، لأن "حسم ولواء الثورة" جميع عناصرها هم أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية، ونفذوا أعمالا عدائية ضد الدولة بعد خلع محمد مرسي.

ولفت "الباز"، إلى أن لواء الثورة نعت مهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن لواء الثورة وحسم هما الإبن الشرعي للإخوان الإرهابية.