براتب 2200 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات النسيج

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل بإحدى شركات النسيج والصباغة بمدينة العبور، وذلك براتب يصل لـ2200 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، عدد من الكيميائيين، على أن يكون حاصل على بكالوريوس علوم، ومسئولين تسويق، على أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، وبخبرة 3 سنوات.



كما تتضمن الوظائف، 20 عامل تشغيل ماكينات، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمره عن 28 سنة، وبراتب يصل لـ2200 جنيه، و5 فنيين صيانة ميكانيكية، على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط صناعي، و5 فني لحام، ويكون من حاصلي مؤهل متوسط صناعي، ولديهم خبرة 5 سنوات، وألا يزيد السن عن 30 سنة، وجليسة أطفال، وأن تكون حاصلة على مؤهل متوسط.



وعلى من يرغب في الحصول على الوظيفة، التوجه إلى مقر الشركة بتقاطع شارع 100 مع شارع 53، بلوك 13024، قطعة 10:14، بالمنطقة الصناعية الأولى، أو الاتصال على 01011812224