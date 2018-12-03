انتظام صرف معاشات ديسمبر لليوم الثالث على التوالي

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر فى يومها الثالث على التوالى، حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها.



وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص؛ لمتابعة عمليات الصرف على مدار ساعات اليوم إلى انتظام عمليات الصرف.



وأكد التقرير أن إجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث من ديسمبر، بلغت مليونا و67 ألف عملية صرف، بإجمالى مليار و370 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 655 ألف حالة بقيمة إجمالية 727 مليون جنيه، وتم تسجيل 412 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.