بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

تابع عبر موقع "الدستور" التغطية والبث الحي والمباشر لحفل مجلة "فرانس فوتبول" وجوائز البالون دور "الكرة الذهبية".

كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد كشفت اليوم الإثنين، عن برنامج حفل جوائز الأفضل فى العالم لعام 2018 وأبرزها الكرة الذهبية "بالون دور".

وينافس الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي 29 لاعبا للتتويج بالكرة الذهبية عن عام 2018.

وتقدم المجلة الفرنسية الأشهر، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب وأفضل لاعبة فى العالم، بجانب جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد.

وكشفت "فرانس فوتبول" عن القوائم النهائية للمرشحين؛ للحصول على الجوائز الثلاث فى منذ السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وحتى الآن.

ويبدأ توافد المدعوون لحضور حفل المجلة في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، بجانب المرشحين لحصد الجوائز الثلاث.

وتحدد العاشرة مساء موعدا لبدء الحفل الذى سيقام فى قاعة "جراند بلاسيس" بالعاصمة الفرنسية "باريس.

وتبدو حظوظ الثنائي لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، والفرنسي أنطوان جريزمان الأبرز للتتويج بالجائزة وكسر احتكار كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي للكرة الذهبية في الـ10 أعوام الماضية.

