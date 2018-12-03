روسيا تسعى لزعامة طباعة أعضاء الجسم في الفضاء

أعلن ألكسندر أوستروفسكي، المدير العام لشركة إينفيترو المصممة لطابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، أن روسيا ستسبق الولايات المتحدة في إجراء تجارب طباعة الأعضاء في الفضاء.



وقال أوستروفسكي في حديث لوكالة نوفوستي: "للولايات المتحدة مشروع مماثل، ويريدون اختباره مطلع عام 2019، ولكن بوصول طابعتنا ثلاثية الأبعاد إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر ديسمبر الجاري، فهذا يعني أننا سنسبقهم في هذا المجال".



في نفس الوقت، أشار أوستروفسكي إلى وجود شركات أخرى في العالم تعمل في مجال الطباعة البيولوجية، لذلك "بالطبع نريد أن نكون سباقين في هذا المجال، مع أننا حاليا ضمن الثلاثة الأوائل في العالم".