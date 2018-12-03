التحقيق مع موظف متهم بتزوير محررات رسمية بالبحيرة

باشر المستشار عبد الحميد السعيد، مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وأمانة سر رامى نبوى مساء اليوم الاثنين، التحقيقات مع موظف بهندسة ري الدلنجات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بانتداب الموظفين والإجازات المرضية.



وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة اليوم الاثنين، من ضبط عامل بهندسة الري بمركز الدلنجات، لتزويره خطابات منسوبا صدورها لجهات رسمية بالدولة لتعيين بعض المواطنين وانتدابهم لأماكن عمل أخرى مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك.



كانت وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الادارية، مفادها قيام بعض العاملين بمستشفى الدلنجات العام، تقديم خطابات انتداب للإدارة الصحية بالدلنجات، منسوب صدورها لشئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، يشتبه بأن تكون مزورة، هذا بالإضافة للحصول على شهادات مرضية منسوب صدورها للتأمين الصحي بالبحيرة.



وعلى الفور انتقل فريق من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، إلى الإدارة الصحية بمدينة ومركز الدلنجات، لفحص الملفات للوقوف على مدى صحة المعلومات، تبين من عمليات الفحص وجود 8 خطابات انتداب لبعض العاملين بمستشفى الدلنجات بانتدابهم للإدارة الصحية بالدلنجات لمدة 6 أشهر منسوب صدورهم لإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.



كما عثر ضباط الرقابة الإدارية، خلال عمليات الفحص علي وجود 5 قرارات إجازات مرضية لبعض العاملين بالتمريض بالإدارة الصحية بالدلنجات منسوب صدورها للجنة الطبية العامة التابعة للتأمين الصحي وممهورة بخاتم منسوب صدورها للجنة الطبية، وبالاستعلام عن خطابات الانتداب من المسئولين إدارة شئون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة واللجنة الطبية بالتأمين الصحي، أكدوا على عدم صحة الخطابات وأنها غير حقيقية ولم تصدر عنهم، بالإضافة إلى أن التوقعيات على تلك الخطابات غير مطابقة لتوقيعات المسئولين المختصين بهذا الأمر.



وبسؤال بعض العاملين حول كيفية الحصول على تلك الخطابات الخاصة بندبهم وكذا الشهادات المرضية، أفادوا بأنهم أثناء قيامهم بالسير في إجراءات الندب علموا أن هناك أحد الأشخاص يدعى "صبري.م.ش" 52 سنة، عامل بهندسة الري بمدينة الدلنجات، يقوم بإنهاء إجراءات الموافقة على الانتداب، مقابل مبالغ مالية، مشيرين إلى أنه قام في مرات سابقة بإنهاء إجراءات عدد من زملائهم.



وأضافوا أنه يقوم بالحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 2-4 آلاف من كل حالة نظير حصولهم على تلك الخطابات.



وتوصلت التحريات لصحة الواقعة، حيث إن المتهم يقوم دائما بتزوير الخطابات المنسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة لتعيين بعض المواطنين وانتدابهم لأماكن عمل أخرى مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهم بمحل مسكنة بقرية الوقائية التابعة لمركز الدلنجات، والعثور على عدد من الخطابات والأختام الخاصة بعمليات التزوير التي يقوم بها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.