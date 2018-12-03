محافظ الغربية: الرياضة تقوي أواصر العلاقة والتلاحم بين الشباب

شهد هشام السعيد، محافظ الغربية، المباراة النهائية لمسابقة كأس محافظ الغربية لكرة القدم بين فريق طنطا أول وفريق بسيون المقامة على ملعب مركز شباب بسيون.



وتأتي هذه المسابقة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية أثناء جولته بمركز بسيون في الرابع من شهر أكتوبر بإقامة مسابقة كرة قدم بين جميع شباب المحافظة، إيمانًا منه بدور الشباب وضرورة رعايتهم فى كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي.



وأكد محافظ الغربية أن الرياضة هي مؤشر الحضارات، ومقياس تقدم الأمم، مشيرًا أن هذه المسابقة تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة بين الفرق المشاركة والتنافس الحر الشريف، وأيضًا استغلال طاقات الشباب بما هو نافع، وتستهدف أيضًا الحفاظ على الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة.



كما قدم محافظ الغربية الشكر لمديرية الشباب والرياضة على مشاركتها فى كافة الأنشطة والفاعليات على مستوى المحافظة مشيرًا إلى إستمرار التعاون بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضة في كافة المجالات، حيث ظهر ذلك جليًا، من خلال الجولات المختلفة على المراكز والمدن.



وخلال الاستراحة بين الشوطين، تم تقديم عرض متميز من فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.



يذكر أنه شارك في هذه المسابقة 10 فرق على مستوى إدارات الشباب والرياضة بالمحافظة، أي بما يعادل 200 شاب فوق 18 سنة.



وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق طنطا أول بهدف مقابل لا شيء، وحصوله على المركز الأول وكأس البطولة، وحصول فريق بسيون على المركز الثاني، وحصول فريق كفر الزيات على المركز الثالث، وفريق زفتى على المركز الرابع.



وعقب المباراة سلم محافظ الغربية كأس البطولة لفريق طنطا أول، كما كرم الأربعة مراكز الأولى في البطولة بميداليات وهدايا عينية.



وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لمحمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على المجهود المبذول لتنظيم الحدث، والذي قام بدوره بإهداء درع البطولة للمحافظ، تقديرًا لرعايته واهتمامه لكافة الأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.