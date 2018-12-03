القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
محافظات
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:24 م

محافظ الغربية: الرياضة تقوي أواصر العلاقة والتلاحم بين الشباب

محافظ الغربية: الرياضة
dostor.org/2421264

شهد هشام السعيد، محافظ الغربية، المباراة النهائية لمسابقة كأس محافظ الغربية لكرة القدم بين فريق طنطا أول وفريق بسيون المقامة على ملعب مركز شباب بسيون.

وتأتي هذه المسابقة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية أثناء جولته بمركز بسيون في الرابع من شهر أكتوبر بإقامة مسابقة كرة قدم بين جميع شباب المحافظة، إيمانًا منه بدور الشباب وضرورة رعايتهم فى كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي.

وأكد محافظ الغربية أن الرياضة هي مؤشر الحضارات، ومقياس تقدم الأمم، مشيرًا أن هذه المسابقة تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة بين الفرق المشاركة والتنافس الحر الشريف، وأيضًا استغلال طاقات الشباب بما هو نافع، وتستهدف أيضًا الحفاظ على الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

كما قدم محافظ الغربية الشكر لمديرية الشباب والرياضة على مشاركتها فى كافة الأنشطة والفاعليات على مستوى المحافظة مشيرًا إلى إستمرار التعاون بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضة في كافة المجالات، حيث ظهر ذلك جليًا، من خلال الجولات المختلفة على المراكز والمدن.

وخلال الاستراحة بين الشوطين، تم تقديم عرض متميز من فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

يذكر أنه شارك في هذه المسابقة 10 فرق على مستوى إدارات الشباب والرياضة بالمحافظة، أي بما يعادل 200 شاب فوق 18 سنة.

وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق طنطا أول بهدف مقابل لا شيء، وحصوله على المركز الأول وكأس البطولة، وحصول فريق بسيون على المركز الثاني، وحصول فريق كفر الزيات على المركز الثالث، وفريق زفتى على المركز الرابع.

وعقب المباراة سلم محافظ الغربية كأس البطولة لفريق طنطا أول، كما كرم الأربعة مراكز الأولى في البطولة بميداليات وهدايا عينية.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لمحمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على المجهود المبذول لتنظيم الحدث، والذي قام بدوره بإهداء درع البطولة للمحافظ، تقديرًا لرعايته واهتمامه لكافة الأنشطة الرياضية على مستوى المحافظة.

محافظ الغربية: الرياضة تقوي أواصر العلاقة والتلاحم بين الشباب
محافظ الغربية: الرياضة تقوي أواصر العلاقة والتلاحم بين الشباب
محافظ الغربية: الرياضة تقوي أواصر العلاقة والتلاحم بين الشباب
اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ 10 شهر

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ 10 شهر

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ 10 شهر

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

مليون يورو لإصلاح أبرز معالم باريس الأثرية

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

اتفاق سعودي جزائري على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لمكافحة الإرهاب

صلاح يغيب عن حفل البالون دور"الكرة الذهبية"

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

كشكول

"المسارات الجديدة في ممارسة التمريض الإكلينيكي والبحوث" في المؤتمر الخامس بطنطا

ورشة عمل عن"التعبير الجيني" بالمعمل المركزي جامعة طنطا

"أبو فريخة" مديرًا للدورة العربية بجامعة طنطا

تعليم صناعي سوهاج تستقبل مدرسة المستشار حلمي عبد الآخر في رحلة علمية

"صرخة نفسية".. يوم توعوي حول المرض النفسي بآداب سوهاج

الأمصار

جينوار.. قرية مُحرم على الرجال دخولها شمال سوريا

واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

رئيس الوزراء اليمني: الحوثي استخدام الأطفال كوقود لإشعال الحروب

بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على هوية القدس

بوتفليقه يحذر الجزائريين من التيارات الفكرية الجديدة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

"جايكا" تمنح هاني هلال جائزتها التقديرية

حكاية في صورة.. تشتري قصب؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎