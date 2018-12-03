ضبط هارب من تنفيذ 28 حكمًا قضائيًا بمركز أبوحماد

شنّت الإدارة العام لتنفيذ الأحكام حملتين أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.



أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام عن ضبط المحكوم عليه رياض.م.م، 33 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية والمطلوب للتنفيذ عليه في 28 حكم حبس جزئي في قضية تبديد بلغت سنوات الحبس على المذكور سنة وشهرين وقيمة الكفالات 2600 جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.