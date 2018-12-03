الاتحاد الأوروبي يدعو كوسوفو لرفع العراقيل أمام التعاون الإقليمي

يتوجه مفوض شئون التوسع بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان، اليوم الأثنين، إلى برشتينا للضغط على سلطات كوسوفو لإلغاء رسوم تجارية فرضتها على واردات من صربيا والبوسنة، مما أثار توترات في المنطقة.



وقال هان في تغريدة بعد لقاء الرئيس الصربي أليسكندر فوسيتش في بلجراد: "أدعو محاورينا في كوسوفو إلى رفع العراقيل أمام التعاون الإقليمي والتجارة والتأكيد على الحاجة إلى العودة للحوار".



وطبقت برشتينا ضريبة بنسبة مئة بالمئة على البضائع والخدمات القادمة من صربيا والبوسنة، وكانت هذه الخطوة، التي ترجع لشهر، إجراء انتقاميا بعدما حالت صربيا دون انضمام كوسوفو لمنظمة الشرطة الدولية (انتربول).



وتطالب بلجراد بالسيادة على كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية بعد أكثر من عقد من إعلانها الاستقلال عن صربيا، التي تمنع، بدعم من روسيا حصول كوسوفو على عضوية الأمم المتحدة، غير أن الرسوم تنتهك اتفاقية التجارة الحرة في دول وسط أوروبا.



كما أن هذه الخطوة تؤجج التوترات بين الصرب والألبان، ما يدفع بلجراد للقول، إنها لن تعود إلى محادثات التطبيع بوساطة الاتحاد الأوروبي طالما أن الإجراء قائم.



وقال هان في تغريدة أخرى بعد اجتماعه مع فوسيتش: "لقد اتفقنا على الحاجة الملحة لخفض التصعيد".



ووجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تحذيرا إلى برشتينا، وطالبها بإلغاء الرسوم الجمركية، لكن رئيس الوزراء راموش هاراديناي وعد بالإبقاء عليها ما دامت صربيا والبوسنة تواصلان "تقويض سيادة كوسوفو".