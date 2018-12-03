"دفاع النواب": معرض إيديكس 2018 أثبت قدرة مصر على التنظيم

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم معرض "إيديكس 2018" الدولي، وظهر بصورة مميزة ناتجة عن جهود مثمرة من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن القوات المسلحة قامت بجهود كبيرة في استقبال الأسلحة القادمة من جميع الدول لوضعها في معرض إيديكس 2018.

ولف "عامر"، إلى أن معرض "إيديكس 2018"، هو حدث وطني عظيم، يثبت للعالم استقرار البلد، وأن مصر قادرة على تنظيم هذا الحدث العالمي، موضحًا أنه كان منصة لكل العارضين لعرض أحدث ما وصلوا إليه في أنظمة التسليح.