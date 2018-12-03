صدور سيرة ذاتية مسموعة للكاتب المغربي عبده حقي

صدر للكاتب المغربي عبده حقي، سيرة ذاتية، في نسخة مسموعة بعنوان "عودة الروح لابن عربي.. عن أيام مكناس فاس الجميلة"، ويراعى الكاتب من خلال هذه النسخة المسموعة الكاملة بعد إصداره للنسخة الورقية والنسخة الإلكترونية تنويع منصات التواصل مع مختلف المتلقين والقراء، خصوصًا المكفوفين وضعيفي البصر منهم، ولكل من هم في وضع خاص لا يسمح لهم بقراءة الكتاب، لتمكينهم من الاطلاع عليه على شكل كتاب مسموع في إثني عشر جزءًا، تمتد مدة تسجيلها على ثماني ساعات وخمسة عشر دقيقة من الحكي والبوح.



ومن العناوين الفرعية لهذا الإصدار نلاحظ أن السيرة الذاتية للكاتب تماشت مع سير مبدعين آخرين ومع أحداث تاريخية بارزة ينقلها حقي كما عاشها، حيث الكتاب ليس رحلة في الذات فحسب، بل هو كذلك رحلة في تاريخ بلد وعوالم مبدعين مؤثرين.