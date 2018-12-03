وزيرة الجيوش الفرنسية تصل إلى الكويت فى زيارة رسمية

أعلنت الرئاسة العامة لأركان الجيش الكويتي مساء اليوم الاثنين وصول وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، والوفد المرافق لها إلى الكويت فى زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان صحفي - إنه كان في استقبال الوزيرة بارلي، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى فى وقت سابق اليوم فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية؛ وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.