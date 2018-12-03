رئيس الحكومة التونسي يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون

أكد رئيس صندوق التضامن الصيني شو في الحرص على بناء شراكة متميزة مع تونس تقوم على تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وتشجيع السياح الصينين لزيارتها.

وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى اليوم الاثنين رئيس صندوق التضامن الصيني يرافقه وفد من رجال الأعمال يتقدّمهم رئيس المنظمة الدولية للدبلوماسية العمومية ما زيناكسون، موضحا أن اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون، والتأكيد على تحفيز الطلبة الصينيين للمجيء إلى تونس من أجل توطيد العلاقات الثنائية بما يفتح مجالا أوسع لتكثيف الحركة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي.

من جانبه، أكد الوفد الصيني على التعاون مع الجهات الرسمية التونسية في إعادة إعمار بلدة "تاكلسة" التي تضرّرت من الفيضانات الأخيرة.

ويأتي هذا اللقاء تكريسا لإنخراط تونس الفعال في مبادرة "الحزام والطريق" التي دعمت بالزيارة التي قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نطاق مشاركته في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين خلال سبتمبر 2018.