القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:14 م

رئيس الحكومة التونسي يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون

يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
أ ش أ
dostor.org/2421241

أكد رئيس صندوق التضامن الصيني شو في الحرص على بناء شراكة متميزة مع تونس تقوم على تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وتشجيع السياح الصينين لزيارتها.
وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى اليوم الاثنين رئيس صندوق التضامن الصيني يرافقه وفد من رجال الأعمال يتقدّمهم رئيس المنظمة الدولية للدبلوماسية العمومية ما زيناكسون، موضحا أن اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون، والتأكيد على تحفيز الطلبة الصينيين للمجيء إلى تونس من أجل توطيد العلاقات الثنائية بما يفتح مجالا أوسع لتكثيف الحركة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي.
من جانبه، أكد الوفد الصيني على التعاون مع الجهات الرسمية التونسية في إعادة إعمار بلدة "تاكلسة" التي تضرّرت من الفيضانات الأخيرة.
ويأتي هذا اللقاء تكريسا لإنخراط تونس الفعال في مبادرة "الحزام والطريق" التي دعمت بالزيارة التي قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نطاق مشاركته في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين خلال سبتمبر 2018.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 4 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

مليون يورو لإصلاح أبرز معالم باريس الأثرية

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

اتفاق سعودي جزائري على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لمكافحة الإرهاب

صلاح يغيب عن حفل البالون دور"الكرة الذهبية"

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

كشكول

جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول التشريعات ومكافحة الإدمان

"المسارات الجديدة في ممارسة التمريض الإكلينيكي والبحوث" في المؤتمر الخامس بطنطا

ورشة عمل عن"التعبير الجيني" بالمعمل المركزي جامعة طنطا

"أبو فريخة" مديرًا للدورة العربية بجامعة طنطا

تعليم صناعي سوهاج تستقبل مدرسة المستشار حلمي عبد الآخر في رحلة علمية

الأمصار

جينوار.. قرية مُحرم على الرجال دخولها شمال سوريا

واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

رئيس الوزراء اليمني: الحوثي استخدام الأطفال كوقود لإشعال الحروب

بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على هوية القدس

بوتفليقه يحذر الجزائريين من التيارات الفكرية الجديدة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

"جايكا" تمنح هاني هلال جائزتها التقديرية

حكاية في صورة.. تشتري قصب؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎