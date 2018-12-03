القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:14 م

مصدر أردني: 28 ألف سوري غادروا الأردن منذ فتح الحدود

مصدر أردني: 28 ألف
أ ش أ
dostor.org/2421239

غادر نحو 28 ألف سوري بينهم نحو 3400 لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، الأردن عائدين إلى بلدهم عبر معبر جابر (نصيب في الجانب السوري) منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في أكتوبر الماضي.
وقال مصدر أمني أردني - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - إنه منذ إعادة فتح معبر جابر الحدودي في 15 أكتوبر الماضي غادر نحو 28 ألف سوري عائدين طواعية إلى بلدهم، مضيفا: أن الأردن يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.
وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وكان المعبر أغلق عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 4 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

مليون يورو لإصلاح أبرز معالم باريس الأثرية

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

اتفاق سعودي جزائري على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لمكافحة الإرهاب

صلاح يغيب عن حفل البالون دور"الكرة الذهبية"

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

قبل إعلانها رسميا.. الكشف عن ترتيب محمد صلاح في قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

كشكول

جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول التشريعات ومكافحة الإدمان

"المسارات الجديدة في ممارسة التمريض الإكلينيكي والبحوث" في المؤتمر الخامس بطنطا

ورشة عمل عن"التعبير الجيني" بالمعمل المركزي جامعة طنطا

"أبو فريخة" مديرًا للدورة العربية بجامعة طنطا

تعليم صناعي سوهاج تستقبل مدرسة المستشار حلمي عبد الآخر في رحلة علمية

الأمصار

جينوار.. قرية مُحرم على الرجال دخولها شمال سوريا

واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

رئيس الوزراء اليمني: الحوثي استخدام الأطفال كوقود لإشعال الحروب

بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على هوية القدس

بوتفليقه يحذر الجزائريين من التيارات الفكرية الجديدة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

"جايكا" تمنح هاني هلال جائزتها التقديرية

حكاية في صورة.. تشتري قصب؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎