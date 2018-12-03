فيديو.. الباز عن معرض "إيديكس 2018": يوم من أيام المجد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر في 2013 كانت محاصرة، وكان يُمنع عنها السلاح، والآن في 2018 العالم جاء إلى مصر في معرض "إيديكس 2018" لكي يعرض أسلحته، ويحجز أجنحة كاملة ويدفع المال ليأتي إلى المعرض.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه يكفي أننا في 5 سنوات استطعنا تغيير الصورة لصالحنا، ونثبت أننا عملنا بشكل جيد، وصنعنا الأسلحة، والآن نعرض منتجاتنا للبيع.

وعن معرض "إيديكس 2018، قال: "إنه يوم من أيام المجد"، منوها أن مصر دولة أثبتت أنها قوية، وأثبتت أيضًا أنها دولة أمن وأمان واستقرار.