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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:12 م

البرتغال ضد سويسرا وانجلترا مع هولندا قبل نهائي دوري الأمم

البرتغال
البرتغال
وكالات
dostor.org/2421236

ستلتقي البرتغال بطلة أوروبا مع سويسرا في الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد سحب القرعة في دبلن اليوم الاثنين.
وستلعب إنجلترا، التي تسعى لإحراز أول لقب كبير لها منذ التتويج بكأس العالم في 1966، مع هولندا العائدة للأضواء في المواجهة الأخرى بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة.
وتأهلت البرتغال، التي تلعب دون المهاجم كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا، بسهولة بعد أن تصدرت مجموعتها الثالثة في الدرجة الأولى والتي كانت تضم أيضا إيطاليا وبولندا.
وستلعب البرتغال أمام منتخب سويسرا المفعم بالثقة، بعد أن انتفض وحوّل تأخره إلى انتصار 5-2 على بلجيكا في المباراة الأخيرة بالمجموعة الثانية ليتأهل للدور قبل النهائي أيضا.
واحتاجت إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، إلى هدف في الدقائق الأخيرة بواسطة هاري كين لتهزم كرواتيا وتتصدر المجموعة الرابعة التي كانت تضم أيضا إسبانيا بطلة أوروبا والعالم سابقا.
أما منتخب هولندا العائد بقوة فتأهل بقيادة المدرب الجديد رونالد كومان، بعد أن اجتاز مجموعة صعبة ضمت ألمانيا بطلة العالم السابقة وفرنسا الفائزة بنسخة كأس العالم الأخيرة.
وستقام مواجهتا الدور قبل النهائي في البرتغال يومي الخامس والسادس من يونيو حزيران المقبل، بينما ستلعب المباراة النهائية يوم التاسع من الشهر نفسه.

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