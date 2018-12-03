فضائح طارق رمضان الجنسية قد تؤثر على سمعة الداعية الإسلامى بأوروبا

فى ظل استمرار الفضائح الجنسية لطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية،

واعترافه بإقامة علاقة جنسية مع إحدى ضحاياه الخمس اللاتي يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.



يعد طارق رمضان من أشهر المفكرين السويسريين له العديد من المولفات الإسلامية والدينية، ولكن تلك الفضائح المتتابعة، ستؤثر بشكل كبير على سمعة الداعية الإسلامي بأوروبا والعالم الغربى بشكل كبير حيث تكشف عن الحياة المزدوجة التي يعيشها أمام الناس وعلى الناحية الشخصية.



حيث كشفت آخر التحقيقات بتفتيش مختلف الأجهزة الإلكترونية العثور على 776 صورة إباحية جمعته مع العديد من النساء فى أوضاع غير أخلاقية.



