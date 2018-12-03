فقيه دستوري يوضح قانونية استدعاء مبارك للشهادة في "اقتحام السجون"

عقب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على حالة الجدل التي شهدتها جلسة محاكمة متهمي قضية "اقتحام السجون"، بعدما شب خلاف بين وكيل النيابة والمحامي فريد الديب، عن قانونية استدعاء الرئيس الأسبق مبارك للشهادة في القضية.



وقال فوزي، إنه فيما يتعلق بالقانون رقم 35 لسنة 1979، فإن هذا القانون صدر تقديرا للدور الذي قام به رؤساء الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث نصت المادة الأولى منه على احتفاظهم بوضعهم العسكري مدى الحياة.



وأضاف: "بالبناء على ذلك فحين استدعاء أي من العسكريين يصار إلى إعمال البند رقم 6 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والإجرائية والذي نص على أنه ما يتعلق في شأن الإعلانات بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة المسلحة".



وتابع: "أما في شأن الحكم الذي سبق أن أدين بموجبه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية القصور الرئاسية، فالمادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه التحلي برتبة أو نيشان، ومفهوم التحلي هو التزين أو حمل النيشان أو الرتبة، ولا يعني التجريد من الرتبة أو النيشان، لأن التجريد مصطلح مغاير للحرمان من التحلي، ولا يجوز القياس في قانون العقوبات أو التوسع في التفسير".



وأوضح: "المقصود بالرتب بحكم المادة 25 ثانيا، من قانون العقوبات، أنها الرتب المدنية التي كانت قبل ثورة 1952، لأن هذه الفقرة شيدت على المادة 43 من دستور 1923، والتي كانت تنص على أن الملك ينشئ ويمنح الرتب العسكرية والنياشين، فبالقطع قانون العقوبات الذي مجال انطباقه المدنيين، يقصد الرتب المدنية وليس العسكرية".