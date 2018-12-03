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حوادث
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:08 م

إخماد حريق شبّ داخل ميكروباص بطنطا

إخماد حريق شبّ داخل
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2421228

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، مساء الاثنين، في السيطرة على حريق شبّ بداخل سيارة ميكروباص بمنطقة القرشي بالجلاء، أدى لاحتراق السيارة بالكامل دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثانى طنطا يفيد نشوب حريق بسيارة حمل ركاب (ميكروباص) بشارع الجلاء، على الفور انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، وإخمادها بعد أن التهمتها النيران بالكامل.

تم رفع السيارة من الطريق العام، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

إخماد حريق شبّ داخل ميكروباص بطنطا
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