الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:06 م
ضبط 9 قضايا مخدرات في حملة مكبرة بسمنود
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2421226
شنّت مباحث مركز سمنود الاثنين، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة الأسلحة النارية خلال 24 ساعة.
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود يفيد بضبط 5 قطع سلاح ناري و9 قضايا مخدرات.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود يفيد بضبط 5 قطع سلاح ناري و9 قضايا مخدرات.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.