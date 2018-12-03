مصر تشارك في اجتماع مجلس المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات

تشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع الدورة العشرين لمجلس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والذي ينعقد خلال يومي 3 و4 ديسمبر في بغداد، العراق.



وعلى هامش اجتماعات المجلس، ستنعقد الدورة الثانية من الورشة العربية الإقليمية "الخارطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية"، وذلك في إطار العمل على تطوير العمل العربي المشترك وخلق شبكة تعاون عربية لدعم المشاريع العربية والإقليمية.



وقد انعقدت الدورة 19 لمجلس المنظمة والدورة 14 للجمعية العمومية خلال الفترة من 13 إلى 14 إبريل بالجمهورية التونسية، حيث قامت بعثة دبلوماسية بتمثيل الوزارة في هذه الاجتماعات، والمشاركة في كافة الموضوعات المطروحة في أعمال هذه الاجتماعات.



يدير المنظمة مجلس يتكوّن من الرئيس، ونائب الرئيس والدول الأعضاء. ويُنتخب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس المنظمة مرّة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس، بعد التشاور مع الأمين العام، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر.



