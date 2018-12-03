النائبة هيام حلاوة تشيد بفعاليات المعرض الدولي للأسلحة

أشادت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بالتنظيم الجيد الذي شهده المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018، في يومه الأول والفعاليات الافتتاحية بالمعرض، مؤكدة أن حجم الحضور يعكس مكانة مصر الدولية، وتطور الصناعات العسكرية بها.



ولفتت إلى أن الفيلم التسجيلي التي تم عرضه بعنوان "مصر القوة والسلام" في بداية المعرض مميز للغاية، ويؤكد رسالة مفادها أن من يتعدى على مصر مصيره الدمار.



وثمنت تفقد الرئيس السيسي المعرض، وحرصه على الاستماع إلى شرح مفصل عن الأجنحة المشاركة فى المعرض.



وأكدت أن المعرض رسالة فخر واعتزاز للشعب المصري، الذي يؤكد للعالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام، فلا بد للسلام من قوة تحميه.



وأشارت إلى أن المعرض تضمن أحدث منظومات الأسلحة في العالم، وسيكون له دور في تبادل الخبرات وتنمية القدرات.