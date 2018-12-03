التحالف الدولي يدعم الأكراد بأسحلة متطورة لمواجهة داعش بدير الزور

أرسل التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المحاصرة لمحيط جيب تنظيم داعش الإرهابي الأخير وسط تحضيرات من الفصائل المنضوية تحت راية قسد لشن هجوم موسع على داعش.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن تعزيزات عسكرية من معدات وذخائر وآليات وصلت قواعد قوات سوريا الديمقراطية في الريف الشرقي لدير الزور، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور.



وأكد المرصد خروج هذه المعدات والأسلحة من قواعد التحالف الدولي في عين عيسى وعين العرب (كوباني)، ووصولها نحو جبهة قوات سوريا الديمقراطية مع الجيب الأخير للتنظيم، في شرق نهر الفرات، ضمن الاستعدادت التي تجري من قبل قسد ومن قبل جيش الثوار ولواء جبهة الأكراد ومقاتلي عشيرة الشعيطات، لإنهاء تواجد التنظيم في المنطقة بعملية عسكرية مدعومة من التحالف الدولي.



وأشار المرصد السوري إلى وقوع اشتباكات بين عناصر داعش وقوات قسد في أطراف بلدة هجين وعلى محاور أخرى من أطراف الجيب الخاضع للتنظيم، ما تسبب في تراجع مقاتلي قسد من الخطوط الأمامية فيما تزامن القتال مع استهدافات متبادلة على محاور القتال، ومعلومات عن تسببها بسقوط خسائر بشرية.