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سياسي
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:53 م

النائب محمد عبده عضو عليا "الوفد" يؤكد دعمه لـ"أبوشقة"

النائب محمد عبده
إسلام نصير
dostor.org/2421115

أصدر الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب، عن مركز المحلة الكبري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانا أكد فيه التضامن مع رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة.

وقال عبده: "نما إلى علمنا أن هناك بعض المتورطين يحاولون جمع التوقيعات لطرح الثقة في الرئيس الشرعي لحزب الوفد، ونحب أن نؤكد أننا تقف بكل شدة خلف الرئيس الشرعي المنتخب لحزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة وأننا لن نسمح أبدا بإعادة ما حدث مع المرحوم الدكتور نعمان جمعه مرة أخري".

واختتم: "نهيب بالجميع أن يتحمل مسئولياته تجاه حزب الوفد العظيم الذي دخلناه منذ أكثر من 40 عاما ليس طمعا في منصب أو جاه، إنما دخلناه لأن دعوته تأصلت في النفوس ومبادئه تغلغلت في القلوب وأصبح الوفد فكرة وعقيدة يستحيل اقتلاع جذورها".

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