القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
فن
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:52 م

الفنانه المغربية بلقيس تعتذر عن تقديم أي إحتفالات وجمهور دنيا بطمة يهاجمها

الفنانة بلقيس
الفنانة بلقيس
dostor.org/2421112


عبّرت الفنانة بلقيس عن حاجتها الماسة الى قضاء فترة من الإجازة بعد سلسلة من النشاطات الفنية المكثقفة التي قدمتها خلال الفترة الماضية.
وأشارت بلقيس إلى أنها قررت ان تقضي ليلة رأس السنة مع عائلتها الصغيرة، بسبب رغبتها بالتواجد مع زوجها وابنها.
ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كتبت فيها" إحتاج إجأزة عاجلا. لذلك إعتذرت عن تقديم أي إحتفالات تخص نهاية العام لقضاء عطلة ممتعة مع عائلتي الصغيرة ولكن سأقدم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط في الثامن من ديسمبر بإذن الله وبعدها نرجع نشاط للعمل في يناير المزدحم جدًا.
من ناحية ثانية، نشرت بلقيس صورا وهي ترتدي القفطان المغربي في إحدى الحفلات، حظيت بالكثير من الثناء من متابعيها الذين وصفوها بـ "الملكة"، لكن بعضًا من "فانز" دنيا بطمة هاجموها بسبب إطلالتها بهذا الزيّ خصوصًا وأن دنيا بطمة كانت لقبت نفسها بسفيرة القفطان المغربي، مما عرضها للكثير من الإنتقادات من الجمهور وبعض الفنانات المغربيات.
وكانت آخر أعمال بلقيس أغنية بعنوان "شوف لي حل".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

جروس يحفز لاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على المصري

فرنسا: تجارب إيران الصاروخية استفزاز مزعزع للاستقرار

"الأرصاد": عدم استقرار الطقس بدءًا من الأربعاء

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص

الأكثر قراءة

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

"الأعلى الإعلام" يمنع بث فضائية LTC لحين تقنين أوضاعها

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد إطلالتها الـ"مرعبة"

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

كشكول

غدًا.. افتتاح المعرض الخيري للملابس الشتوي بجامعة عين شمس

التعليم: مسموح لطلاب الأول الثانوي دخول الامتحان بالكتاب

"أمهات مصر" تطالب المدارس بتنظيم زيارات طلابية لوحدات القوات المسلحة

«توعية ضد أعمال التحرش والعنف» ندوة بتجارة عين شمس

الشرقية.. جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بالصف الأول الثانوي

الأمصار

فرنسا تدين تجارب إيران الصاروخية: استفزاز مزعزع للاستقرار

بعد زيارة ناجحة.. ولي العهد السعودي يغادر الجزائر

بعد موافقة التحالف العربي.. طائرة جرحى الحوثي تغادر صنعاء لمسقط

اتفاق سعودي جزائري لإنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين

لوقف سباق التسلح.. ترامب يلمح لاتفاق أمريكي صيني قريبا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

5 مهمات لغزو المريخ إحداهما عربية

أم تدعي وفاة ابنتها لجمع التبرعات

"ناسا": مخلوقات من الفضاء الخارجي زارت الأرض

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎