الفنانه المغربية بلقيس تعتذر عن تقديم أي إحتفالات وجمهور دنيا بطمة يهاجمها



عبّرت الفنانة بلقيس عن حاجتها الماسة الى قضاء فترة من الإجازة بعد سلسلة من النشاطات الفنية المكثقفة التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

وأشارت بلقيس إلى أنها قررت ان تقضي ليلة رأس السنة مع عائلتها الصغيرة، بسبب رغبتها بالتواجد مع زوجها وابنها.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كتبت فيها" إحتاج إجأزة عاجلا. لذلك إعتذرت عن تقديم أي إحتفالات تخص نهاية العام لقضاء عطلة ممتعة مع عائلتي الصغيرة ولكن سأقدم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط في الثامن من ديسمبر بإذن الله وبعدها نرجع نشاط للعمل في يناير المزدحم جدًا.

من ناحية ثانية، نشرت بلقيس صورا وهي ترتدي القفطان المغربي في إحدى الحفلات، حظيت بالكثير من الثناء من متابعيها الذين وصفوها بـ "الملكة"، لكن بعضًا من "فانز" دنيا بطمة هاجموها بسبب إطلالتها بهذا الزيّ خصوصًا وأن دنيا بطمة كانت لقبت نفسها بسفيرة القفطان المغربي، مما عرضها للكثير من الإنتقادات من الجمهور وبعض الفنانات المغربيات.

وكانت آخر أعمال بلقيس أغنية بعنوان "شوف لي حل".

