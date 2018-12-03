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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:49 م

أمير سعودي يعلق على انسحاب قطر المفاجئ من "أوبك": إرضاء لأمريكا

عبد الرحمن بن
عبد الرحمن بن
وكالات
dostor.org/2421109

علق أحد أمراء الأسرة الحاكمة بالسعودية، اليوم الاثنين، على قرار قطر انسحابها رسميًّا من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأوضح الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن السبب الرئيسي وراء انسحاب قطر من "أوبك" هو إرضاء الولايات المتحدة – على حد زعمه -، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

وقال الأمير السعودي مغردًا: "السعودية أوضحت مرارًا وتكرارًا سياستها النفطية، سواء قبل أو بعد قضية خاشقجي، ومفادها أن التوازن لا يرتفع لدرجة تضر المستهلك ولا ينخفض لدرجة تضر المنتج".

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