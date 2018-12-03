"الهواري" يطالب الأزهر والأوقاف بخطة لمواجهة الزيادة السكانية

طالب المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى الجيزة، وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بتبنى خطة قومية لمواجهة الزيادة السكانية بالتعاون مع وزارة الصحة، خاصة وأن معدلات المواليد فى زيادة مستمرة حتى وصلت لمولود كل 15 ثانية وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة.



وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الخطة تقوم فى البداية على تصحيح مفاهيم الأئمة ورجال الدين حول مفاهيم النصوص الدينية الخاصة بالنسل البشرى، ثم يعقبها ندوات وخطب فى أيام الجمعة بشكل منتظم لحث المواطنين على تنظيم الأسرة.



وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة هو من الأمور المشروعة والجائزة شرعا، مضيفا أن مصر تواجه حرب الزيادة السكانية التى تمثل خطورة على التنمية لا تقل عن الأعمال الارهابية.



وأوضح الهوارى، أن محافظات وقرى الصعيد والأرياف هى الأكثر انجابا وعلى الدولة تكثيف طرق المواجهة فى هذه الأماكن والعمل على تغير الثقافة السائدة هناك بأن زيادة المواليد هى "عزوة"، ونشر ثقافة أن عدد أقل من المواليد يستطيع الأب أن يعمل على تربيتهم وتعليمهم بشكل أفضل وأن يشغلوا وظائف هامة تعود بالخير على أنفسهم وعلى عائلتهم.