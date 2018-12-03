جائزة "ورد مسموم" تصل المدابغ.. ماذا فعل مخرج الفيلم هناك؟ (صور)

احتفل أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم"، بجوائز الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الثلاث التي حصل عليها الفيلم وسط عمال المدابغ، اليوم الإثنين.



تقدم "صالح" بالشكر لعمال المدابغ وأهالي عزبة المدابع وعين الصيرة، وكل من تابع الفيلم من بدايته قائلًا: "شكر كبير لفريق الفيلم، ولمن شاركونا رحلتنا الطويلة حتى وصلنا لصالات السينما في مصر، وشكر من قلوبنا لكل عمال المدابغ وأهالي عزبة المدابغ وعين الصيرة الذين لولاهم ما كان هذا الفيلم أبدا".



يذكر أن "ورد مسموم" يسافر غدًا الثلاثاء للمشاركة في المهرجان الدولي للسينما بمراكش، في المغرب.



يذكر أن "ورد مسموم" حصل على 3 جوائز، هي: جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، في مسابقة آفاق السينما العربية"، وحصد جائزتين هما: جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك توك بقيمة 15 ألف دولار.