طائرة تابعة للأمم المتحدة تخلي جرحى حوثيين من صنعاء

أعلن مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة فرانس برس، مساء الإثنين، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت إلى مسقط وعلى متنها جرحى من المتمردين الحوثيين.



وقال المصدر إن الطائرة أقلعت قرابة السادسة مساء بتوقيت صنعاء (15.00 ت غ) وعلى متنها 50 مصابا ومرافقوهم وفريق من الأطباء.



من جانبه، أكد مصدر في الأمم المتحدة إقلاع الطائرة.



ويأتي هذا الإجراء في إطار "بناء الثقة" تمهيدًا لمفاوضات السلام المتوقعة في السويد.



ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء ظهر الإثنين، ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسيًا في الجهود الرامية لإجراء مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.



وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة السفر دون الحصول على ضمانات بالعودة الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.



وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.



وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.