منتخب مصر لليد يؤدى تدريبه الأول فى معسكر المجر استعدادًا للمونديال

يؤدى منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الاثنين، تدريبه الأول خلال معسكره بالمجر، استعدادا لخوض مونديال ألمانيا والدنمارك 2019، على أن يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.



حيث تضم قائمة المنتخب 20 لاعبا، وهم "عصام الطيار، محمد علي، محمد جمال، في حراسة المرمى، أحمد الأحمر، أكرم يسري، عمر سامي، كريم أيمن، عمر توكل، إبراهيم المصري، محمد جمال، وسام نوار، عمر حجاج، يحيى الدرع، عبدالله فيصل، علي هشام، إسلام حسن، أحمد خيري، محمد بسيوني، يحيى خالد، أحمد أبوالفتوح حماصة".



فيما تغيب عن معسكر المجر، اللاعبان ممدوح طه، وأحمد مؤمن، نظرا للإصابة، بجانب المحترفين بالخارج لارتباطهم بمباريات مع أنديتهم.



ومن المنتظر انضمامهم عقب عودة المنتخب للقاهرة قبل السفر إلى لاتفيا كمحطة استعدادية أخيرة للمونديال، الذي تتواجد مصر في مجموعته الرابعة، مع السويد، والمجر، وقطر، والأرجنتين، وأنجولا.