"الأعلى للإعلام" يخاطب هيئة الاستثمار لوقف شركة Mo4

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة المواقع كايرو تيم وكايرو زوم والفصلة، وذلك على خلفية التجاوزات الغير مهنية وإهانته الغير مبررة لجواز السفر المصرى.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى عدد من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.



وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية وإهانته الغير مبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين: "وهو ما يعد اعتداء سافر على الهوية المصرية والأمن القومى المصرى والذى يستوحب تقديم المسيولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة".



وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.