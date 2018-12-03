نهال عنبر تكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجلها

نشرت الفنانة نهال عنبر، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله رفقة ابنها حسام الحسيني خلال تواجدهما للكشف على حسام بأحد المستشفيات، نظرًا لتعرضه لالتهاب في الأوتار.



وبدأت نهال في توضيح حالة حسام لتكشف أنه أصيب بـ"قطع في الأوتار"، وسيظل يتلقي العلاج لمدة ثلاثة أسابيع.



وعلقت "عنبر" على الفيديو قائلةً: "ألف سلامة يا حس"، لتنهال التعليقات على الفيديو متمنين الشفاء لحسام.



وتحرص "نهال" على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بنشر عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها الشخصية والعلمية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر الفنية كانت بمسلسل "فوق السحاب"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي. كما تشارك ببطولة فيلم سينمائي بعنوان "قلب أسود" وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب، منهم أحمد هارون، بسمة الغيطاني، نادية العراقية، تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبدالقادر.