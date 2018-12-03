قناة فضائية تبدأ البث بتقنية "8K"

تنوي القناة التلفزيونية اليابانية "NHK"، بدء البث بتقنية (8K) فائقة الدقة وجودة الصورة، بالتعاون مع شركة "Warner Bros" الأمريكية لإنتاج الأفلام.



ومن المقرر افتتاح القناة اليابانية لهذه التقنية المتطورة لأول مرة من خلال عرض فيلم هوليوود الشهير، "Space Odyssey"، من إنتاج "Warner Bros".



وتبلغ دقة الصورة التي تبثها "8K" قرابة 16 ضعف دقة تلفزيونات (HD) التقليدية، حيث لا يملك الكثير من الناس التلفزيونات القادرة على استقبال صورة "8K"، التي تنوي بثها "NHK".



وفي تعليقها على الخبر، أكدت القناة اليابانية أنها بدأت تطوير تقنية 8K منذ علم 1995، في حين أطلقت عليها اسم، "الرؤية الخارقة".



وعلى نطاق أشمل، تهدف المحطة الإعلامية إلى بث حي للبطولة الدولية القادمة للألعاب الأولمبية، "طوكيو 2020"، باستخدام التقنية المتطورة نفسها.



وفي سياق متصل، أطلقت كل من شركتي "Samsung" و"LG"، مؤخرًا، تلفزيونات قادرة على البث بتقنية 8K، لكن أسعارها ما زالت باهظة جدًا بحيث يصعب اقتناء معظم الناس لها.