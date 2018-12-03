محافظ الغربية يشدد على الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والرياضية

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم مصلحة المواطن المصري وأيناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والرياضة.



جاء ذلك خلال الإحتفال بنهائي كأس محافظة الغربية في نسخته الأولى، بين فريقي مركز شباب بسيون ومركز شباب محلة مرحوم، بملعب مركز شباب بسيون، بحضور النواب سامح حبيب، فؤاد حسب الله، الدكتور عبدالمنعم شهاب، الدكتور أيمن عقبة وكيل الرياضة، محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي الراعي وكيل الشباب، فتحي الملاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب بسيون، فوزي الجندي رئيس مجلس ادارة مركز شباب محلة مرحوم،وعدد من مديري الإدارات المركزية والفرعية.



وتمنى المحافظ، أن تستمر هذه الأنشطة على مستوى مراكز شباب المحافظة، مؤكدا على دعمه لأي نشاط تحتاجه مراكز الشباب في المستقبل.



شدد محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على ضرورة استمرار مراكز الشباب مفتوحة أمام جميع أبناء المحافظة، وأن تحقق هذه المراكز أهدافها، متمنيا التوفيق لكلا الفريقين.