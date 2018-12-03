"القومي للسكان": الأمية من أكثر المشكلات التي تواجه بني سويف

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن الأمية تعد من أكثر المشكلات التي تواجه محافظة بني سويف.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بني سويف برئاسة المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وبحضور ممثلي جميع الجهات المعنية بقضايا السكان والأسرة والتنمية بالمحافظة وممثلي الجمعيات الأهلية.



وأوضح حسن أن نسبة الأمية بين الإناث في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال عام 2017 بلغ نحو 49.8%، بينما بلغت النسبة بين الذكور 43.7%.



وقال إن هذه النسبة كبيرة للغاية، محذرا من خطورة الأمية على الأسرة وعلى المجتمع، فالمرأة غير المتعلمة لن تستطيع تربية جيل قادر على فهم مستقبله وإدراك تحدياته.



وأوضح أن الأمية -خاصة بين الإناث- تعد من الروافد الأساسية للزيادة السكانية، فإذا نظرنا نحو موضوع الزواج المبكر بين الإناث مثلا، نجد أن الأمية سبب رئيسي في ذلك؛ لعدم إدراك الفتاة بمخاطر هذا الزواج، والفتاة التي تتزوج مبكرًا بديهيًا أن تنجب مبكرًا، فلا تصل إلى سن الثلاثين عامًا إلا وقد أنجبت عددًا كبيرًا من الأطفال، وذلك لأنها لا تعي مفهوم الزواج المبكر ومخاطره ولا تدرك مفهوم تنظيم الأسرة، ومن ثم نجد تدهورا في جميع خصائص السكان، فنجد تدهورا في صحة الأم والطفل، وارتفاعا في نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال، وزيادة التسرب من التعليم، وزيادة عمالة الأطفال، وزيادة نسبة الفقر، كل هذه الأمور تأتي نتيجة مباشرة "للأمية".



وقال إن مشكلة الزيادة السكانية، أصبحت تهدد كل جهود التنمية في مصر، وأدت إلى وجود خلل واضح في توزيع السكان، ومن ثم التأثير سلبًا على خصائصِ السكان من تعليم وصحة.



وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان بالدور الكبير الذي يقوم به المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف وتذليله كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.



وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات السكانية بالمحافظة، فقد تحسنت مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث بلغ نسبة المنتفعات 598 ألفًا و526 منتفعة من إجمالي المستهدف وهو 604 آلاف و882 بنسبة 99%، بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال.



أما فيما يخص "التسرب من التعليم" فهناك تحسن ملحوظ أيضا فقد انخفضت نسبة التسرب من التعليم من 1،27 %عام 2016 إلى 51، % عام 2017.



ويبلغ عدد سكان محافظة بنى سويف وفقا لتعداد 2017 3 ملايين و154 ألفًا و199 نسمة ويمثل سكان الريف فيها 3ر77٪ من سكان المحافظة ويمثل سكان الحضر 22.7٪.



ويتزامن اجتماع المجلس الإقليمي للسكان مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، فمحافظة بني سويف ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، ويسعى المجلس القومي للسكان إلى حث المواطنين على أهمية الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية من خلال مبادرة الرئيس، وذلك في إطار ما يقوم به المجلس من جهود لرفع خصائص السكان.



