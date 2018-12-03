تقارير: "كارتيرون" مرشح لتدريب رين الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن ترشيح باتريس كارتيرون، لتدريب رين الفرنسي، خلفًا لصبري لاموشي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من ستراسبورج برباعية مقابل هدف في الدوري الفرنسي.



وغادر كارتيرون المدير الفني السابق لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة اليوم الإثنين، بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع الفريق الأحمر.



وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن رين الفرنسي يفاضل بين مدرب الأهلي السابق، وجوليان ستيفان، مدرب فريق الرديف، لقيادة الفريق الأول.



وأقيل كارتيرون من تدريب الأهلي عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.